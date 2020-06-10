Аддис-Абеба, 10 июня, 2020, 22:33 — ИА Регнум. Парламент Эфиопии утвердил продление на год полномочий премьер-министра Абия Ахмеда, 10 июня сообщает агентство Associated Press.

Aron Simeneh Абий Ахмед

Также парламент продлил полномочия региональных и федеральных депутатов, а также всех представителей исполнительной власти.

В 2020 году в Эфиопии должны были состояться общенациональные выборы, однако их проведение было отложено из-за эпидемии коронавируса.

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