Бужумбура, 10 июня, 2020, 22:19 — ИА Регнум. Правительство Бурунди официально объявило траур в связи с гибелью президента Пьера Нкурунзизы, 10 июня сообщает агентство Reuters.

U.S. Department of State Пьер Нкурунзиза

В африканской стране приспущены государственные флаги. В президентском дворце выстроилась очередь из чиновников в масках и перчатках, чтобы оставить запись в книге соболезнований.

55-летний президент Бурунди Нкурунзиза, который в августе должен был передать власть избранному президенту Эваристу Ндайишимие, умер от сердечного приступа.

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