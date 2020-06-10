Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 10 июня, 2020, 22:16 — ИА Регнум. Жителям других регионов, прибывающим в Новый Уренгой, важно знать, что по прибытии в газовую столицу Ямала они должны иметь при себе отрицательный результат анализа на коронавирус, сделанного не ранее, чем за пять дней до приезда в город. Об этом напомнила пресс-служба главы региона.

Пресс-служба администрации Нового Уренгоя

Ежедневно в Новый Уренгой прибывают более десяти авиарейсов и до пяти поездов дальнего следования. Контролировать ситуацию с завозом коронавируса в транзитный город весьма сложно. Закономерно, что Новый Уренгой является самым крупным очагом коронавирусной инфекции на Ямале.

«В ближайшее время у нас стартует летний строительный сезон, и в округ заедет большое количество работников, также ожидаются перевахтовки компаний топливно-энергетического комплекса. В связи с этим мы вводим в Новом Уренгое строгий контроль соблюдения правил, установленных у нас ещё в середине апреля, по наличию у всех прибывающих из других регионов вахтовых работников отрицательных тестов на коронавирус», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Горадминистрация Нового Уренгоя приводит следующую статистику. За первую декаду июня в город прибыли 7300 человек. У более 1,5 тысячи приехавших справок об отсутствии коронавируса не было. Их встретили с протоколами об административном нарушении санитарных требований. Те, кто прибывает в Новый Уренгой автотранспортом, также обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Ограничения не касаются людей, прописанных в ЯНАО, и тех, кто приезжает в Новый Уренгой не более чем на три дня, а на руках имеет обратный билет.