Луганск, 10 июня, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Штаб украинской «операции объединенных сил» («ООС») назначил комиссию для проведения разбирательства в отношении одной из бригад ВСУ, подразделения которой устроили провокацию против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщил 10 июня журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Mil-lnr.info Перехваченный дрон ВСУ

Он напомнил, что 9 июня военнослужащие ЛНР смогли перехватить в районе села Рассадки беспилотный летательный аппарат ВСУ, следивший за наблюдателями ОБСЕ.

«После неудачной попытки провокации против СММ ОБСЕ, спланированной командиром 24-й бригады Гудзем с использованием БПЛА, совершенной 9 июня, по указанию командующего «ООС» (генерал-лейтенанта Владимира Кравченко) в штаб соединения прибыла комиссия во главе с генералом Ромигайло для проведения разбирательства по факту применения беспилотного аппарата», — рассказал Осадчий.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на запрет использования беспилотников на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе, украинские каратели постоянно применяют дроны для корректировки артобстрелов и нанесения ударов по жилым кварталам и позициям защитников Донбасса.