Ашхабад, 10 июня, 2020, 22:06 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочей поездкой в Лебапскую область. Глава государства намерен лично посетить регионы, чтобы лично проконтролировать ход зерноуборочной кампании на местах, пишут туркменские СМИ.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Отмечается, что туркменский лидер держит под личным контролем реализацию градостроительных проектов и стратегии социально-экономического развития столицы Туркмении.

Также Бердымухамедов следит за ходом масштабных преобразовательных программ, обеспечением экологического благополучия и модернизацией инженерно-технической и дорожно-транспортной инфраструктуры не только Ашхабада, но и городов в регионах страны.