Киев наконец дал ответ Донбассу на его проект закона об особом статусе
Донецк, 10 июня, 2020, 22:01 — ИА Регнум. Киев впервые письменно сформулировал ответ на предложение Донбасса по внесению изменений в украинский закон об особом статусе, сообщает 10 июня МИД ДНР.
По словам министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой, впервые за всю историю переговоров в рамках Контактной группы украинская сторона передала представителям Донбасса документ — «реакцию представителей Украины на предложенный нами акт о внесении изменений в закон об особом статусе Донбасса».
Министр отметила, что переданный украинской стороной документ «имеет мало общего с теми положениями, которые действительно необходимо включить в закон об особом статусе Донбасса».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня состоялись заседания подгрупп по урегулированию ситуации в Донбассе, 10 июня — заседания Контактной группы по политическим вопросам и по вопросам безопасности.