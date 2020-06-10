Тамбов, 10 июня, 2020, 20:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области в рамках реализации национального проекта «Демография» в этом году будет создано 56 дополнительных мест в частных детских садах, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели будет направлено 6,7 млн рублей.

Tambov.gov.ru В одном из детских садов Тамбовской области

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что необходимо расширять долю негосударственного сектора в системе дошкольного образования.

«Следует наладить взаимодействие, в том числе в рамках нацпроекта «Демография». Одним словом, сделать все возможное для создания дополнительных мест в детских садах, работающих в разных сегментах рынка», — подчеркивает глава региона.

В связи с этим, по информации управления образования и науки области, за пять лет на Тамбовщине планируется создать 86 групп в частных организациях. Пока же на данный момент в регионе функционируют четыре частных детских сада, в которых получают дошкольное образование 108 малышей.

В этом году на создание дополнительных мест в частных детских садах региона для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет из федерального бюджета выделено 6,7 млн рублей. В рамках реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») на эти средства будет создано 56 дополнительных мест.

В управлении образования и науки области отметили, что сейчас проводится работа с потенциальными кандидатами на открытие частных групп, прорабатываются механизмы предоставления субсидий представителям негосударственного сектора и выравнивания родительской платы наравне с муниципальными образовательными организациями.