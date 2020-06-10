Москва, 10 июня, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Второе в истории заседание Мосгордумы в электронном формате едва не побило рекорд по продолжительности. Состоявшееся 10 июня мероприятие продлилось 10 часов 12 минут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

A.Savin Здание Мосгордумы

Ранее рекорд по продолжительности заседания законодательного собрания столицы был установлен 20 ноября 2019 года. В тот день мероприятие растянулось на 10 часов 34 минуты.

Тем не менее состоявшееся 10 июня 2020 года заседание Мосгордумы заняло второе место по продолжительности за историю всех созывов законодательного собрания столицы и первое место среди заседаний, проведённых в дистанционном формате.