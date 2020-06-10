Москва, 10 июня, 2020, 18:47 — ИА Регнум. В серийном ДТП в Москве, которое началось в 13:29, пострадали уже 10 автомобилей. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Началось ДТП со столкновения такси с автомобилем каршеринга на Покровском бульваре в столице. Поскольку один из автомобилей, попавших в ДТП, принадлежит сервису каршеринга, водителям пришлось вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД.

Однако стражи порядка явно не торопятся прибыть на место ДТП. В итоге в течение нескольких часов движение по внутренней части Покровского бульвара частично заблокировано, так как такси и автомобиль каршеринга почти полностью перекрыли две полосы движения.

При этом место столкновения можно объехать по трамвайным путям. Но здесь объезжающих ждет засада — острый бордюр, который отгораживает трамвайные пути от полос движения автомобилей. Те автолюбители, которые попытались объехать место столкновения такси и автомобиля каршеринга, стали наезжать на этот бордюр и прокалывать себе передние левые колеса.

К 17:09 колеса себе прокололи шесть автомобилей. Менять колеса автолюбителям пришлось под проливным дождем.

К 18:09 переднее левое колесо себе прокололи еще два автомобиля.