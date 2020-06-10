Симферополь, 10 июня, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Власти Крыма уверены в хороших перспективах предстоящего курортного сезона за счёт осени. Об этом 10 июня журналистам заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

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«Есть хорошая перспектива по туризму на сентябрь и октябрь. Будем активно работать, но для начала нужно запуститься. Всё, что касается рекламы — мы прекрасно понимаем, что касается безопасности, это стоит во главе угла», — отметил Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия санаторно-курортной сферы Крыма должны возобновить свою деятельность с 15 июня для приёма местных туристов. С 1 июля запланирован приём туристов из других регионов страны.

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