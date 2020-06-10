Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В рамках расследования убийства политика Галины Старовойтовой в Петербург этапирован бывший лидер тамбовской преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин).

Владимир Барсуков

Барсуков отбывает 24-летний срок в колонии под Кировском по нескольким делам, включая создание преступного сообщества и покушение на убийство.

Осужденный за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, также бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко указал на Барсукова как заказчика преступления во время дачи показаний в суде в 2015 году. Барсуков публично это отрицал.

Адвокат Константин Кузьминых подтвердил ТАСС информацию об этапировании Барсукова, подробностей следственных действий защитник пока не знает.

Напомним, Старовойтову застрелили в подъезде собственного дома 21 ноября 1998 года. Глущенко уже осужден также и по другим делам, он подавал на УДО, но 10 июня суд по его же просьбе отозвал это ходатайство.