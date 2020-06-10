Ярославль, 10 июня, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Ярославская область снимает «коронавирусные» ограничения адекватно эпидемиологической ситуации. Это следует из рейтинга регионов, составленного федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Торговый центр в Ярославле

В рейтинге область вошла в группу регионов с так называемой «умеренной стратегией». При составлении рейтинга сопоставлялись уровень распространения коронавирусной инфекции в регионе и возможности начать работу бизнеса. По словам уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова, Ярославская область находится в самой большой группе регионов. Омбудсмен считает, что правильно снимать ограничения в зависимости от конкретной ситуации в том или ином муниципалитете.

«По такому принципу пошли Ленинградская, Новгородская, Кемеровская области, Якутия. Ярославская область тоже взяла эту практику на вооружение — с 8 июня у нас разрешена деятельность физкультурно-оздоровительных учреждений с очным присутствием посетителей в 12-ти муниципальных образованиях. Надеюсь, мы и дальше пойдем по этому пути, и в районах, где коэффициент заболеваемости ниже, предприниматели смогут быстрее вернуться к полноценной работе», — рассказал Альфир Бакиров.

Из ближайших соседей лишь Костромская и Ивановская области причислены к «осторожной стратегии», где ограничения с бизнеса снимаются медленнее, чем позволяет эпидемиологическая ситуация.