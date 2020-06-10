Киев, 10 июня, 2020, 17:21 — ИА Регнум. МВД Украины сообщает, что по факту нарушения карантина в городе Хмельницком полиция составила админпротоколы на владельца и посетителей кафе, в частности, на президента Владимира Зеленского и ряд его ближайших соратников.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Хмельницкой области

Об этом ведомство сообщило 10 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации источника, полицейские составили административные материалы по ст. 44−3 (Нарушение правил карантина) на владельца кафе и посетителей, в частности — президента Украины Владимира Зеленского, руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского головы Александра Симчишина.

МВД уточняет, что соответствующие административные материалы будут направлены на рассмотрение суда. Также ведомство напоминает, что по законодательству такое нарушение правил карантина влечет штраф — от 17 тыс. до 34 тыс. гривен (620−1250 долларов).

ИА REGNUM напоминает, что 3 июня в ходе рабочей поездки в Хмельницкий Зеленский и другие чиновники прогулялись в центре города и посетили местную кофейню. На тот момент правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях. Потом президент сообщил, что «его пригласили» и не не в курсе того, можно ли было пить кофе в кофейне, а государственный санитарный врача Украины Виктор Ляшко заявил, что представители власти таким образом тестировали, готовы ли кофейни к открытию после карантина.

Сегодня на брифинге Зеленский подтвердил, что ему выписали штраф за посещение кофейни, «и в принципе правильно сделали».