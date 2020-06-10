Боровск, Калужская область, 10 июня, 2020, 17:12 — ИА Регнум. В Калужской области при проведении поисковых мероприятий 10 июня найдено тело мужчины в реке Протве возле деревни Машково Боровского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Проводятся дополнительные следственные мероприятия. Продолжается проведение процессуальной проверки.

Напомним, 6 июня трое мужчин из Боровского района вместе с пятью малолетними детьми на металлической лодке осуществляли сплав по реке Протве в деревне Кривское. Лодка опрокинулась. Двум мужчинам и всем детям удалось самостоятельно выбраться из воды на берег. Владелец лодки, который управлял ею, утонул.