Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отозвал ходатайство бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, осужденного за организацию убийства федерального политика Галины Старовойтовой, об условно-досрочном освобождении. Об этом 10 июня сообщили в суде.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Глущенко сам просил отозвать собственное ходатайство, поданное в мае. Как уточняют в пресс-службе суда, он «передумал». Дело в том, что Санкт-Петербургский городской суд не стал засчитывать ему наказание, так что вышло, что необходимый для УДО срок он еще не отбыл.

Ранее Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Глущенко к 8 годам лишения свободы, а Октябрьский районный суд по другому делу — к 13 годам. По совокупности преступлений окончательно Глущенко назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

«При определении окончательного срока наказания Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга к назначенному им наказанию прибавил часть наказания по предыдущему приговору, которая составила 4 года, вместе с тем, на момент провозглашения приговора Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Глущенко по первому приговору отбыл 6 лет 2 месяца 12 дней», — утверждал адвокат экс-депутата ЛДПР.

Тем не менее, суд счел, что эти доводы фактически сводятся к несогласию с приговором Октябрьского райсуда, вступившим в законную силу, и не могут быть рассмотрены.

Напомним, в 2015 году Октябрьский райсуд Петербурга признал Михаила Глущенко виновным в организации убийства своей коллеги, депутата Госдумы от партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой. Ее застрелили 21 ноября 1998 года в подъезде собственного дома в центре Петербурга.

По версии следствия, убийство Старовойтовой совершили члены «тамбовской» преступной группировки, нанятые Юрием Колчиным. Последний назвал заказчиком убийства Старовойтовой экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко. Сам же Глущенко позднее дал показания в «заказе» Старовойтовой на Владимира Барсукова (Кумарина), который отбывает срок за покушение на убийство и другие преступления. Глущенко было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 300 тысяч рублей.