Ростов-на-Дону, 10 июня, 2020, 17:07 — ИА Регнум. В ряде telegram-каналов появилась копия распоряжения, якобы подписанного главой администрации Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко. В документе говорится о том, что с 11 июня свой пост покидает директор департамента ЖКХ и энергетики Анна Нор-Аревян. ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время на сайте мэрии изменения в структуре ведомства не внесены.

Скриншот с сайта rostov-gorod.ru Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону

«Анна Степановна в полном здравии, находится на рабочем месте. Она заявление не писала, работает в штатном режиме», — прокомментировали появившуюся информацию в пресс-службе мэрии (цитата Don24.ru).

Напомним, что Анна Нор-Аревян ранее была наказана прокуратурой за игнорирование заявлений горожан о признании их жилья ветхим и подлежащим сносу.