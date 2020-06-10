Киев, 10 июня, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Война в Донбассе когда-то закончится, потому что рано или поздно «России точно должна надоесть вся эта история», — заявил новоназначенный представитель Украины на переговорах по урегулированию в рамках контактной группы в Минске Денис Казанский.

Hk.npu.gov.ua Украинские силовики

Казанский в интервью «Фактам» 10 июня заявил, что он надеется на «здравый смысл» и что «россияне все же рано или поздно прекратят этот дебилизм». Он высказал мнение, что им (Москве) вся эта кампания «со всех сторон невыгодна».

Представитель Киева отметил, что нельзя утверждать, что весь «оккупированный» Донбасс в едином порыве ждет Украину или в едином порыве хочет в Россию, — поскольку на самом деле «есть разные люди».

ИА REGNUM напоминает, что с недавних пор официальный Киев отстаивает идею о том, что в переговорах в Минске должны участвовать лояльные Украине переселенцы из Донбасса. 9 июня стало известно, что «консультантами» от бывшей Донецкой области избраны журналисты Денис Казанский иСергей Гармаш.

В свою очередь, политический деятель и блогер Анатолий Шарий обратил внимание, что именно Казанский «регулярно оскорблял жителей Донбасса, разжигал и выдумывал фейки о них», посоветовав Донецку и Луганску свернуть все переговоры с Киевом.

Вечером 9 июня министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» и фактический глава делегации Украины в Минске Алексей Резников заявил, что все стороны переговоров восприняли такое обновление переговорщиков «вполне спокойно».