Великий Новгород, 10 июня, 2020, 16:51 — ИА Регнум. В Новгородской области продолжаются работы по устранению последствий непогоды. Из-за грозы, которая прошла в регионе 9 июня, без света остались более девяти тысяч человек в 92 населённых пунктах семи районов. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

Фото: ГУ МЧС по Новгородской области. В Новгородской области из-за грозы без света остались более 9 тысяч человек

В результате прохождения грозового фронта без электроснабжения остались чуть более девяти тысяч человек в 92 населенных пунктах в семи районах. Также произошли подтопления четырех участков дорог в Пестовском районе. На 73 км дороги Устюжна-Валдай зафиксировано подтопление 70 метров дороги, размыло обочину. Кроме того, в районах региона повалило несколько деревьев.

По информации Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды неблагополучная обстановка сохранится 10 и 11 июня. Уже ночью и днем в большинстве районов области ожидаются ливневые дожди, грозы с кратковременным усиление ветра с порывами до 15−20 м/с, местами град.

Отметим, по словам главы региона Андрея Никитина, больше всего от грозы и сильного ливня досталось Пестовскому району. Там выпало 33 мм осадков. Как следствие — подтоплены несколько межмуниципальных дорог.