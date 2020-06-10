Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 16:43 — ИА Регнум.

Новыми штрафами и дальнейшим ужесточением наказаний за вождение в нетрезвом состоянии изменить ситуацию не удастся, действовать нужно другими методами, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 10 июня, член совета петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистовАлександр Холодов, комментируя высказывания замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Александра Быкова.

Спиртное за рулём

Как сообщалось ранее, Быков заявил, чтоГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверятьводителейна алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе. Это позволит проводить проверки значительно быстрее, чем сейчас.

« Думаю, мы уже исчерпали весь лимит возможностей воздействовать на ситуацию путем ужесточения наказаний. Михаилу Ефремову грозит 12 лет, и он об этом знал — так чем же пугать человека, если его не пугают 12 лет тюрьмы?

Корень проблемы, конечно, не в штрафах. Лечить нужно саму болезнь, алкоголизм. Здесь нужно обсуждать медицинские и психологические методы, а не ужесточение наказаний.

Некоторое время назад я вносил такое предложение: тем, кто попался на нетрезвом вождении и был лишен прав, по истечении срока лишения выдавать на следующие 10 лет права синего цвета. Считаю это своё предложение по-прежнему актуальным.

Синие права будут своеобразной социальной пометкой. О том, что человек пил и садился за руль, узнают в банке, на работе. Инспекторы, увидев такие права, проведут проверку внимательнее.