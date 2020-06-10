Калуга, 10 июня, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Следственное управление направило ходатайство прокурору области о передаче в своё производство уголовного дела в отношении учителя, применившего насилие к ученику, сообщили 10 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Сотрудники областного следственного управления намерены установить все обстоятельства конфликта, дать правовую оценку действиям не только учителя, но и руководства школы, а также должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее по данному делу прокуратура Калуги установила в действиях старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 1 калужского областного управления МВД России факт неисполнения своих обязанностей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.