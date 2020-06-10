Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ленинградской области и региональное отделение «Единой России» поддержат кандидатуру Александра Дрозденко на осенних выборах губернатора Ленобласти. Об этом 10 апреля заявил глава областного парламента, лидер регионального филиала партии «Единая Россия» Сергей Бебенин.

Er.ru Сергей Бебенин

Напомним, ранее сегодня, 10 июня, областные парламентарии единогласно проголосовали за определение 13 сентября 2020 года днем выборов губернатора.

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«Работая с Александром Юрьевичем очень давно, ещё до депутатских своих полномочий, я понимаю, что сегодня наиболее оптимальным решением для области было бы сохранение его как губернатора, — сказал Сергей Бебенин. — Я всех губернаторов (Ленобласти) знаю после Советской власти, и могу сказать, что это самый эффективный управленец. Поэтому мы, как партия, будем настаивать на том, чтобы он баллотировался на третий срок».