Костромская больница не справляется с пациентами из-за нехватки врачей
Кострома, 10 июня, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Окружная больница Костромского округа No1 не справляется с наплывом пациентов. Об этом со ссылкой на приказ областного департамента здравоохранения, имеющийся в распоряжении редакции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Медучреждение не может обслужить всех пациентов кардиологического профиля в связи с «кадровым дефицитом медицинских работников». Учитывая обстоятельство, приём и госпитализация «сердечников», относящихся к окружной больнице, временно передаётся в ведение костромской областной клинической больницы имени Королёва, — говорится в документе.
Комментировать ситуацию с дефицитом медиков ИА REGNUM главный врач окружной больницы Владимир Храмов отказался. По мнению председателя комитета областной думы по здравоохранению, социальной политике и занятости населения Александра Плюснина, проблема с кадрами актуальна практически для всех медучреждений Костромы:
Напомним, на данный момент Костромской области не хватает 560 специалистов в сфере здравоохранения. Средним медперсоналом регион обеспечен в полной мере.