Кострома, 10 июня, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Окружная больница Костромского округа No1 не справляется с наплывом пациентов. Об этом со ссылкой на приказ областного департамента здравоохранения, имеющийся в распоряжении редакции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Регистратура44.рф Окружная больница Костромского округа No1

Медучреждение не может обслужить всех пациентов кардиологического профиля в связи с «кадровым дефицитом медицинских работников». Учитывая обстоятельство, приём и госпитализация «сердечников», относящихся к окружной больнице, временно передаётся в ведение костромской областной клинической больницы имени Королёва, — говорится в документе.

Комментировать ситуацию с дефицитом медиков ИА REGNUM главный врач окружной больницы Владимир Храмов отказался. По мнению председателя комитета областной думы по здравоохранению, социальной политике и занятости населения Александра Плюснина, проблема с кадрами актуальна практически для всех медучреждений Костромы:

«Проблема в той или иной степени есть практически во всех больницах. Самый высокий уровень наполняемости кадрами на данный момент в костромской областной клинической больнице имени Королёва. Для того, чтобы уменьшить дефицит, профильный комитет одобрил изменения в закон о поддержке врачей-специалистов. В соответствии с ним перечень специалистов, которые впервые трудоустраиваются в костромские медучреждения и могут получить компенсационную выплату в размере 500 тысяч рублей, расширен. Изменения направлены, в том числе и на наполнение кадрами первой окружной больницы. С учётом того, что сейчас делается по привлечению целевиков, проблему с кадровым голодом удастся решить в течение 7−10 лет» — сказал Плюснин.

Напомним, на данный момент Костромской области не хватает 560 специалистов в сфере здравоохранения. Средним медперсоналом регион обеспечен в полной мере.