Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 16:16 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние пять лет объем введенного жилья составил почти 17 млн кв. метров общей площади, при этом почти 3 млн кв. м построено в прошлом году.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка домов в Ленобласти

Об этом 10 июня сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил губернатор, Ленинградская область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по вводу жилья на душу населения с показателем 1,6 кв. м на человека (0,6 кв. м в среднем по России, — прим. ред.).

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«В рамках реализации жилищных программ за прошлый год 255 молодых граждан и семей получили новое жилье, еще девять молодых семей смогли приобрести новые квартиры на средства дополнительной социальной выплаты при рождении детей», — добавил он.

Из аварийного жилья было переселено 350 человек, общая площадь расселенного аварийного жилья превысила 5 тысяч кв. метров.

«Мы помогаем решать жилищные вопросы нашим ветеранам Великой Отечественной войны. В прошлом году 25 человек получили новое жилье, проведен капитальный ремонт 86 частных домов, в которых живут ветераны», — добавил Дрозденко.

Кроме того, он подчеркнул, что региональные власти не оставят без внимания проблему долгостроев.

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«На сегодняшний день в Единый реестр проблемных объектов внесены 214 объектов Ленинградской области. Это более 2,0 млн кв. метров. По 185 объектам открыто конкурсное производство или введена процедура банкротства, по 17 объектам — нарушены сроки завершения строительство более чем на шесть месяцев», — подчеркнул спикер.

Он заметил, что с участием Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства в прошлом году была разработана новая схема завершения проблемных объектов. В октябре подписано соглашение по восстановлению прав обманутых дольщиков в жилых комплексах, официально признанных проблемными. Фондом было принято решение завершить строительство 23 объектов (94 объекта пока находятся на рассмотрении Фонда).

«Мы со своей стороны через привлечение инвесторов планируем завершить строительство 25 проблемных домов, в том числе по 16 объектам загородного жилого комплекса «Близкое» в деревне Мистолово Всеволожского района», — подытожил Александр Дрозденко.

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