В чувашском селе для борьбы с COVID-19 используют пожарные машины
Чебоксары, 10 июня, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В Красночетайском районе Чувашии, где за неделю значительно выросло число носителей коронавируса, для дезинфекционных мероприятий привлекли технику пожарной части. Об этом сообщает администрация муниципального образования.
Отмечается, что для недопущения распространения короновирусной инфекции в селе Красные Четаи ведется дезинфекция общественных пространств.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Красночетайском районе побывала рабочая группа. Выезд был связан с тем, что если ранее в муниципалитете выявляли единичные случаи коронавируса, то с 26 мая произошёл всплеск заражений. По мнению представителей Роспотребнадзора, это результат майских праздников, когда в гости к родным и знакомым в район приезжали жители других регионов.
Всего в Чувашии 3725 случаев коронавируса (по информации на 10 июня), в том числе в Красночетайском районе (по данным на 9 июня) — 113.
Напомним, районы Чувашии получат дополнительные средства для проведения дезинфекционных мероприятий — санитарной обработки подъездов, детских площадок, дорог и остановок общественного транспорта.