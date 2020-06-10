Чебоксары, 10 июня, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В Красночетайском районе Чувашии, где за неделю значительно выросло число носителей коронавируса, для дезинфекционных мероприятий привлекли технику пожарной части. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Cap.ru Пожарную технику используют для дезинфекции улиц и домов

Отмечается, что для недопущения распространения короновирусной инфекции в селе Красные Четаи ведется дезинфекция общественных пространств.

«Обеззараживают остановки, ограждения, тротуары, проезжие части, дворовые территории и другие места общего пользования. При обработке улиц и общественных пространств применяются специальные растворы, в которые добавлены хлорсодержащие вещества. Для работы привлечена техника пожарной части №33 по охране села Красные Четаи», — отмечается в сообщении.

Cap.ru Дезинфекционные мероприятия

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Красночетайском районе побывала рабочая группа. Выезд был связан с тем, что если ранее в муниципалитете выявляли единичные случаи коронавируса, то с 26 мая произошёл всплеск заражений. По мнению представителей Роспотребнадзора, это результат майских праздников, когда в гости к родным и знакомым в район приезжали жители других регионов.

Всего в Чувашии 3725 случаев коронавируса (по информации на 10 июня), в том числе в Красночетайском районе (по данным на 9 июня) — 113.

Напомним, районы Чувашии получат дополнительные средства для проведения дезинфекционных мероприятий — санитарной обработки подъездов, детских площадок, дорог и остановок общественного транспорта.