Чебоксары, 10 июня, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В Чувашии продолжаются выезды рабочих групп при региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, чтобы разобраться с ситуацией на месте и дать рекомендации по организации работы. Ранее выездная группа побывала, в частности, в Ядринском, Батыревском, Красноармейском, Красночетайском районах, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Чувашии.

Cap.ru Рабочая поездка членов правительства в Красночетайский район

По последним данным минздрава, среди районов антилидерами являются Ядринский район (222 случая коронавируса), Чебоксарский район (165 случаев), Моргаушский район (130 случаев), Батыревский и Красночетайский районы (по 113 случаев). Первым муниципалитетом, где побывала выездная рабочая группа, стал Ядринский район, затем инспекционные выезды стали проводиться в другие муниципалитеты, где ситуация остаётся напряжённой.

Накануне рабочая группа посетила Красночетайский район, где в течение последней недели наблюдается стремительный рост количества заболевших, и муниципалитет вошёл в тройку лидеров по количеству носителей коронавируса на 100 тыс. населения. В течение марта, апреля и почти всего мая в районе регистрировались единичные случаи заболевания. Власти констатируют, что «ежедневный счёт почти на десяток пошёл с 26 мая, в том числе заболели 17 медработников». Здесь выявлено более 70 семейных очагов, в которых насчитываются свыше 200 контактных лиц, в том 46 детей.

По мнению представителей Роспотребнадзора, это результат майских праздников, когда в гости к родным и знакомым в район приезжали жители других регионов. Начальник отдела управления Роспотребнадзора Вера Головач уточнила по итогам проведенного мониторинга, что «очагом распространения инфекции явились приезжие граждане, а также лица, работающие вахтовым методом».

Рабочая группа констатировала, что жители района не отличаются высокой самодисциплиной. К примеру, 19 человек, которые находятся под наблюдением по системе геолокации, с 1 по 8 июня больше 30 раз нарушили предписанный «домашний» режим.

«От мобильных групп администрации нарушители отмахиваются, реагируя только на появление правоохранителей», — говорится в сообщении .

Отметим, что 9 июня состоялось заседание местного оперативного штаба в Ядринском районе, где с 27 мая по итогам работы выездной «правительственной» группы действуют усиленные ограничительные меры: муниципалитет по числу выявленных носителей коронавируса уступает только Чебоксарам. Местные власти заверяют, что в Ядрине и сельских поселениях ежедневно проводятся рейды по торговым точкам, приостановлена уличная торговля, закрыты парикмахерские, ведется разъяснительная работа с населением, «улицы и остановочные павильоны в городе неоднократно продезинфицированы, ведётся работа на контроль-пропускных пунктах».

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3 июня из-за роста числа носителей коронавируса Ядринская центральная районная больница им. К. В. Волкова перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19. Также здесь ведётся прием пациентов со средней степенью тяжести внебольничной пневмонии, которые выявлены в Ядринском, Аликовском, Вурнарском и Красночетайском районах.

Рабочие выезды в районы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, районы Чувашии получат дополнительные средства для проведения дезинфекционных мероприятий — санитарной обработки подъездов, детских площадок, дорог и остановок общественного транспорта. Решением врио главы Чувашии Олега Николаева данные расходы не включаются в счета жильцов за обслуживание домов.

Напомним, на 10 июня в Чувашии с начала пандемии подтверждено 3725 случаев коронавируса, выздоровели 1829 пациентов с COVID-19, скончались 18 человек.