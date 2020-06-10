Москва, 10 июня, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Индекс самоизоляции перестал отображаться на главной странице Яндекса. Пропажу заметили интернет-пользователи 10 июня.

Скриншот главной страницы Яндекса

Индекс отображался с конца марта по крупным городам и региональным центрам России. Изначально он был на месте обозначения «пробок», а в начале мая его переместили немного выше и сделали более мелким шрифтом. Теперь он и вовсе отсутствует на главной странице.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, индекс самоизоляции показывал, насколько хорошо жители России соблюдают самоизоляцию — одну из главных мер в борьбе с распространением коронавируса. Данные обновлялись несколько раз в день.