Калуга, 9 июня, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел рабочую встречу с представителями подрядной организации, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области и управляющей компании. Основной вопрос — ход капитального ремонта домов №5 и №7 по улице Николо-Козинской.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги обсудил ход капремонта жилья

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на данный момент выполнены восстановительные работы: межпанельные швы вскрыты, зачищены, установленный утеплитель обработан герметиком. Как пояснил представитель подрядчика, для предотвращения дальнейшего разрушения плит будет нанесен штукатурный слой. В доме №7 будут сделаны аналогичные работы и ремонт крыши.

«После того как будут установлены стеклопакеты, надо подъезд привести в надлежащий вид и сделать ремонт, — предложил глава города. — Здесь, конечно, необходима инициатива жителей и управляющей компании».

Жильцы дома №5 уже составили протокол на ремонт своих шести подъездов. Финансирование планируется по статье «текущий ремонт», в случае нехватки средств, жильцы готовы совместно с управляющей компанией увеличить тариф по этой статье на несколько месяцев.