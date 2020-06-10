Москва, 10 июня, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Михаил Расстригин освобождён от должности заместителя министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Расстригина от должности в соответствии с его просьбой, следует из документа.

Расстригин был заместителем главы Минэкономразвития с декабря 2017 года. В период 2008—2017 годов он работал в компании «ВТБ Капитал», позднее был помощником министра.

В Минэкономразвития Расстригин курировал департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии, департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, а также департамент развития секторов экономики.