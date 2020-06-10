Ярославль, 10 июня, 2020, 12:58 — ИА Регнум. В Ярославской области директору госпредприятия «Южный водоканал» Игорю Кузнецову объявлен выговор с занесением в трудовую книжку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Скриншот видеозаписи Игорь Кузнецов в момент конфликта

Скандал с директором госпредприятия разразился в конце мая. В социальных сетях появилось видео, где Кузнецов в присутствии полицейского оскорбляет соседа во дворе. Скандал совпал с резким ухудшением качества водопроводной воды в Ростове Великом, которую поставляет «Южный водоканал». После этого губернатор Дмитрий Миронов пообещал провести проверку действий Кузнецова.

«В результате проверки установлено, что гендиректор «Южного водоканала» 25 мая покинул свое рабочее место без согласования с работодателем и в это время стал участником бытового конфликта. Все это произошло в условиях напряженной ситуации, связанной с ухудшением качества питьевой воды в Ростовском районе. Генеральному директору госпредприятия «Южный водоканал» Игорю Кузнецову объявлен выговор с занесением в трудовую книжку. Дисциплинарное взыскание назначено приказом департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Стоит отметить, что жители Ростова требовали уволить директора водоканала, не столько из-за инцидента, сколько из-за не прекращающихся проблем с качеством воды. Между тем Кузнецов продолжает работать.