Новосибирск, 10 июня, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции сегодня, 10 июня, отвечая на вопрос о подготовке к проведению 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, выразил уверенность в абсолютной готовности системы избирательных участков региона.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

«Несмотря на то, что решение о проведении голосования президент России озвучил 1 июня, и прошло чуть больше недели, в Новосибирской области уже проведена большая организационная работа, выделены необходимые финансовые средства, — сказал губернатор. — Уверен, что за оставшееся время мы решим все задачи — в том числе, с учётом ситуации, в которой всё это приходится организовывать. Основные меры, которые нам необходимо реализовать — это меры по защите здоровья наших жителей, включая сотрудников избирательных комиссий».

Он уточнил, что для новосибирцев предусмотрены несколько способов голосования.

Первый — механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту нахождения. Для этого нужно заранее подать соответствующее заявление.

Второй способ — голосование до дня голосования. Оно пройдёт с 25 июня до 1 июля.

Третий способ — голосование вне помещения для голосования — с 25 июня до 1 июля и непосредственно в день голосования. Для обеспечения бесконтактного голосования, у члена комиссии будет индивидуальный пакет для каждого избирателя с бюллетенем, заявлением о голосовании на дому, ручкой, перчатками и одноразовой маской.

Четвёртый способ — голосование на избирательных участках, которых в регионе насчитывается около двух тысяч.

При этом, в связи с предложениями Роспотребнадзора, рассматривается вопрос и об организации голосования за пределами зданий — на свежем воздухе.

Также губернатор поддержал предложение первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панфёрова об организации сбора подписей за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» 1 июля — параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.