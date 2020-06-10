Чебоксары, 10 июня, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Из республиканского бюджета в районы Чувашии будут направлены дополнительные средства для дезинфекционных мероприятий. В настоящее время муниципальные образования просчитывают затраты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы Чувашии по итогам выездов рабочей группы оперативного штаба.

Cap.ru Заседание выездной рабочей группы в Красночетайском районе

Средства будут выделяться для санитарной обработки подъездов, детских площадок, дорог и остановок общественного транспорта, при этом решением руководителя Чувашии Олега Николаева данные расходы не включаются в счета жильцов за обслуживание домов.

«Мы собираем информацию от муниципалитетов, врио главы Чувашии примет решение о дополнительном выделении средств для районов на дезинфекцию общественных мест и мест общего пользования в многоквартирных домах», — сказал вице-премьер Чувашии Алла Салаева, подчёркивая, что «у управляющих компаний на эту работу может не хватать своего ресурса».

Отметим, что среди сельских муниципалитетов антилидерами по числу выявленных случаев коронавируса являются Ядринский, Шемуршинский район и Красночетайский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 27 мая вступили в силу усиленные ограничительные меры на территории Ядринского района, который по числу выявленных носителей коронавирусом уступает только Чебоксарам.

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Напомним, на 10 июня в Чувашии с начала пандемии подтверждено 3725 случаев коронавируса, в том числе за последние сутки — 79. Выздоровели 1829 пациентов с COVID-19, из них 60 человек — за последние сутки. Новых летальных случаев нет.