Калуга, 10 июня, 2020, 12:08 — ИА Регнум. 70 новых положительных тестов на коронавирус подтверждёно в Калужской области 10 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 4 тыс. 829 положительных тестов: 2475 человек находятся на лечении, 2318 человек выздоровели, 36 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (632), в Обнинске (534), в Боровском районе (213), в Малоярославецком районе (173), в Жуковском районе (167) и в Дзержинском районе (109).

В настоящее время в области развернуто 2207 коек для лечения пациентов с COVID-19. Госпитализировано 1180 человек. Из них на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 11 пациентов, на неинвазивной — два, на кислородной поддержке — 586.