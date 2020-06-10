Калуга, 10 июня, 2020, 14:51 — ИА Регнум. С начала действия программы льготной ипотеки жилья под 6,5% годовых по 1 июня 2020 года в регионе зарегистрировало 24 такие сделки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управление Росреестра по Калужской области.

Иллюстрация управления Росреестра по Калужской области. Льготная ипотека

По данным ведомства, максимальная сумма кредита для региона составляет три миллиона рублей. Первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

Напомним, для поддержки граждан в период пандемии коронавирусной инфекции правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Ипотеку можно оформить при покупке жилья в новостройке.