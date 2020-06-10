Петрозаводск, 10 июня, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Республике Карелия отмечен резкий суточный спад числа выявленных жителей с коронавирусной инфекцией. Несмотря на значительное увеличение количества тестов, за сутки выявлено всего девять новых заболевших, в то время как ранее этот показатель колебался на отметке 20−30 человек. Об этом 10 июня сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Фото: Михаил Охлопков /vk.com/mihailohlopkov На базе стационара в Чупинской губе Кандалакшского залива Белого моря появится обсерватор.

С начала пандемии в регионе выявлено 685 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, девять из них за прошедшие сутки.

Среди выявленных носителей — еще два рабочих-вахтовика со стройплощадки Белопорожской ГЭС. Еще пять человек заразились в Петрозаводске. По одному подтвержденному случаю в деревне Линдозеро Кондопожского района и в Сортавале.

«Также с диагнозом коронавирусная инфекция накануне госпитализирован сотрудник министерства по дорожному хозяйству транспорту и связи. Все, с кем он контактировал, в том числе коллеги заболевшего, изолированы. На обсервацию направлены и сотрудники госкомитета по ценам и тарифам, расположенного в этом же здании. В самом здании проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия», — отметил Парфенчиков.

С начала пандемии вылечились и выписались 260 человек, четыре из них за последние сутки — трое петрозаводчан и житель Лахденпохьи. Всего проведено 51 832 исследования, это на 1255 больше, чем сутками ранее. 3452 человека находятся на самокарантине, за сутки их количество сократилось на 202 человека. 192 человека находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в регионе продолжается отмечаться рост числа заболевших внебольничной пневмонией — 575 человек, в том числе семь пациентов за сутки. 54 человека умерли, за сутки зарегистрирован один летальный исход: 81-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы с отрицательным тестом на COVID — 19 не смог справиться с заболеванием.

В свою очередь министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о принятом решении поместить на карантин всех сотрудников Беломорской биологической станции Зоологического института Российской академии наук. Накануне стало известно о смерти одной из сотрудниц, которая была командирована из Ленинградской области в республику и там скоропостижно скончалась от осложнений вызванных COVID-19.

Читайте также: Парфенчиков назвал завоз коронавируса бичом Карелии, но открывает турсезон

58-летняя женщина приехала в Карелию в командировку 23 мая из Ленинградской области, 30 мая почувствовала недомогание, но к врачу обратилась только 4 июня по телефону. 5 июня она уже нуждалась в респираторной кислородной поддержке, была направлена в Республиканскую инфекционную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, изначально диагностированная тотальная двусторонняя пневмония привела к летальному исходу.«Станция расположена в Чупинской губе Кандалакшского залива Белого моря, на мысе Картеш, специалисты Лоухской ЦРБ отправились туда на катере. Они возьмут у всех сотрудников станции, 20 человек, мазки на коронавирус», — отметил Охлопков.

Он добавил, что региональными властями принято решение организовать обсерватор для контактных лиц в условиях станции.