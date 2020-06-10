Чебоксары, 10 июня, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Чувашии дополнительно будут направлены средства на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 10 июня, на заседании регионального правительства.

Cap.ru 25-метрового плавательный бассейн строится в селе Аликово при детско-юношеский спортивной школе «Хелхем»

Изменения вносятся в республиканскую государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». По словам министра спорта Василия Петрова, подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» дополняется правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета на создание и развитие объектов спорта.

«В рамках предлагаемых к принятию правил в этом году будут предоставлены субсидии четырём муниципальным образованиям: на строительство плавательного бассейна в селе Аликово, открытого стадиона в Мариинском Посаде, стадиона-площадки в селе Порецкое и реконструкцию футбольного поля «Энергия» в Чебоксарах», — сказал министр.

Отметим, что 28 мая врио главы Чувашии Олег Николаев осмотрел ход строительства в Аликово 25-метрового плавательного бассейна, которое возводится при муниципальной детско-юношеский спортивной школе «Хелхем». Общий объем финансирования строительства в 2020 году составляет 118,12 млн рублей, срок сдачи объекта — ноябрь текущего года.