Ярославль, 10 июня, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Ярославской области судостроительный завод «Вымпел», входящий в группу компаний «Калашников», спустил на воду морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М». Об этом сообщает официальный сайт предприятия.

Vympel-rybinsk.ru «Комета 120М»

Это третье «Комета», построенная на предприятии. Судно развивает скорость до 65 км/ч и может перевозить за один рейс до 120 человек. «Комета» отправится на Черное море, где сначала пройдут ходовые испытания.

Ранее произведенное судно работает по маршруту Севастополь — Ялта. Движение было открыто в 2018 году. За два навигационных периода «Комета» перевезла более 60 тысяч пассажиров.