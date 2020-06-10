Полиция Югры пояснила силовое задержание нарушительницы порядка в Сургуте
Сургут, Югра, 10 июня, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Югре проводится ведомственная проверка по факту инцидента с силовым задержанием нарушительниц «антиковидных» правил в парке «За Саймой» в Сургуте с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.
По версии правоохранителей, которая подкрепляется видео с регистратора сотрудника полиции, инцидент произошёл 9 июня 2020 года. Две жительницы Сургута, 1968 и 1979 годов рождения, в нарушение действующих в регионе ограничительных мер отдыхали на берегу реки в городском парке «За Саймой».
Наряд патрульно-постовой службы сперва предложил нарушительницам добровольно покинуть парк. При этом гражданкам разъяснили, что нарушение ограничений, введённых в регионе до 23 июня, влечёт за собой штраф. Судя по видео, отдыхающие активно игнорируют все предупреждения полицейских.
Отметим, что видео финальной части инцидента попало в СМИ с подачи записавшей его на телефон сургутянки и было трактовано как пример произвола полицейских. Однако запись с видеорегистратора патрульных дополнило картину и уменьшило праведный гнев тех жителей Югры, которые были возмущены невозможностью в короткое северное лето провести время в парке на траве, у реки.