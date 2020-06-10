Сургут, Югра, 10 июня, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Югре проводится ведомственная проверка по факту инцидента с силовым задержанием нарушительниц «антиковидных» правил в парке «За Саймой» в Сургуте с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Vk.com/novosti_ugra Фрагмент инцидента с силовым задержанием

По версии правоохранителей, которая подкрепляется видео с регистратора сотрудника полиции, инцидент произошёл 9 июня 2020 года. Две жительницы Сургута, 1968 и 1979 годов рождения, в нарушение действующих в регионе ограничительных мер отдыхали на берегу реки в городском парке «За Саймой».

Наряд патрульно-постовой службы сперва предложил нарушительницам добровольно покинуть парк. При этом гражданкам разъяснили, что нарушение ограничений, введённых в регионе до 23 июня, влечёт за собой штраф. Судя по видео, отдыхающие активно игнорируют все предупреждения полицейских.

«Одна из горожанок стала снимать происходящее на камеру своего телефона, при этом умышленно сбила с груди полицейского носимый служебный видеорегистратор, пытаясь повредить его ногами. Полицейский предупредил правонарушительницу, что если она не прекратит агрессивные действия в его адрес, то к ней будет применена физическая сила, после чего гражданка предприняла попытку скрыться с места происшествия, но была задержана и в дальнейшем доставлена в отдел полиции», — говорится в официальном заявлении УМВД России по ХМАО.

Отметим, что видео финальной части инцидента попало в СМИ с подачи записавшей его на телефон сургутянки и было трактовано как пример произвола полицейских. Однако запись с видеорегистратора патрульных дополнило картину и уменьшило праведный гнев тех жителей Югры, которые были возмущены невозможностью в короткое северное лето провести время в парке на траве, у реки.

«Силовой приём — перебор, конечно. А если она лягается, как лошадь, и царапается, как кошка, то она же женщина! Её нельзя «прессовать»! Типа, ты же мужик, терпи, она же не понимает, что творит», — иронизирует один из комментаторов видео в сети.