Сегодня, 10 июня, в Госдуме проходит «правительственный час» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Министр расскажет депутатам о мерах по обеспечению устойчивого развития отраслей промышленности и торговой деятельности в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

12:25 10.06.2020 В России удалось эффективно и своевременно развернуть дополнительные производственные мощности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. Об этом: Не допустили ни резкого роста цен, ни дефицита — Мантуров об эпидемии

12:30 10.06.2020 Цены на медицинские маски в среднем по России достигли уже 13 рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. Об этом: Мантуров отчитался о снижении цен на медицинские маски в России

12:36 10.06.2020 По итогам эпидемии коронавируса следует ожидать фундаментальных изменени на мировом рынке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. Читайте также: Эпидемия радикально изменит структуру мирового спроса — Мантуров

12:44 10.06.2020 Глава Минпромторга Денис Мантуров просит спикера Госдумы Вячеслава Володина рассмотреть законопроекты о «российской квоте» в закупках в приоритетном порядке, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Читайте также: Мантуров просит Володина оперативно принять законы о квоте в госзакупках

12:47 10.06.2020 Несмотря на сильный удар по российской экономике из-за обвала цен на нефть и эпидемии коронавируса, показатели промышленного производства демонстрируют не самые плохие результаты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. Об этом: «Удержали уровень прошлого года» — Мантуров о промышленности РФ в кризис

12:53 10.06.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил включить средства защиты в минимальную потребительскую корзину и список жизненно-важных товаров. Об этом: В Госдуме предложили включить маски в потребительскую корзину

12:54 10.06.2020 В России будет продолжен курс на развитие прозрачного рынка розничной торговли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. «Мы продолжим поэтапно наращивать номенклатуру маркируемой продукции, выдавливая с рынка контрафакт», — заявил Мантуров. Читайте также: Мантуров объявил о поэтапном выдавливании контрафакта из розничной торговли

13:01 10.06.2020 В России удалось обеспечить к настоящему моменту необходимые мощности для развёртывания коек, в том числе в десятки раз был увеличен выпуск аппаратов ИВЛ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. Читайте подробнее: Промышленность приспособилась к нуждам здравоохранения — Мантуров

13:06 10.06.2020 Россия в настоящий момент вышла на уровень производства средств тестирования на коронавирус в объёме 200 тыс. тестов в сутки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. Об этом: Мантуров рассказал о выпуске препаратов для инфицированных коронавирусом

13:10 10.06.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Счетной палате и Минпромторгу проработать программу обновления пассажирского транспорта в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Об этом: Володин предложил программу обновления пассажирского транспорта в регионах

13:15 10.06.2020 Ожидания от вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) не оправдались, но выходить из неё теперь смысла нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. Подробности в материале: Явный результат от вступления России в ВТО увидеть трудно — Мантуров

13:22 10.06.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает увеличить финансирование сельхозмашиностроения для обновления парка сельхозтехники, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Читайте также: Володин настаивает на увеличении финансирования сельхозмашиностроения

13:29 10.06.2020 В результате эпидемии коронавируса многие малые участники рынка розничной торговли серьёзно пострадали, в связи с чем актуализируется вопрос о мерах поддержки этой сферы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. Подробности в материале: Мантуров вернуться к вопросу развития нестационарной мобильной торговли

13:31 10.06.2020 Госдума может в весеннюю сессию принять закон о стационарной торговле, в нижней палате парламента создается рабочая группа по доработке инициативы ко второму чтению, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Об этом: Госдума готовится летом принять закон о стационарной торговле

13:46 10.06.2020 25 млрд рублей выделят на программу стимулирования спроса на продукцию российской аавтомобильной промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. Читайте подробнее: Мантуров пообещал поддержать инфраструктуру и занятость в автопроме

13:56 10.06.2020 Оперативные запасы в России в настоящее время могут покрыть потребности экономики на протяжении четырёх недель. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. Читайте также: Мантуров отчитался о запасах продовольствия в регионах России

14:21 10.06.2020 Благодаря системе сертификации рынок алюминиевых дисков удалось очистить от некачественной продукции, хотя сохраняются определённые проблемы в отношении ввоза из Белоруссии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме. Подробности в материале: «Начали хитрить» — Мантуров о проблемах с Белоруссией из-за сертификации