Мантуров рассказывает о будущем промышленности и торговли: все новости
В России удалось эффективно и своевременно развернуть дополнительные производственные мощности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
Об этом: Не допустили ни резкого роста цен, ни дефицита — Мантуров об эпидемии
Цены на медицинские маски в среднем по России достигли уже 13 рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
Об этом: Мантуров отчитался о снижении цен на медицинские маски в России
По итогам эпидемии коронавируса следует ожидать фундаментальных изменени на мировом рынке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров просит спикера Госдумы Вячеслава Володина рассмотреть законопроекты о «российской квоте» в закупках в приоритетном порядке, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.
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Несмотря на сильный удар по российской экономике из-за обвала цен на нефть и эпидемии коронавируса, показатели промышленного производства демонстрируют не самые плохие результаты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
Об этом: «Удержали уровень прошлого года» — Мантуров о промышленности РФ в кризис
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил включить средства защиты в минимальную потребительскую корзину и список жизненно-важных товаров.
Об этом: В Госдуме предложили включить маски в потребительскую корзину
В России будет продолжен курс на развитие прозрачного рынка розничной торговли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
«Мы продолжим поэтапно наращивать номенклатуру маркируемой продукции, выдавливая с рынка контрафакт», — заявил Мантуров.
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В России удалось обеспечить к настоящему моменту необходимые мощности для развёртывания коек, в том числе в десятки раз был увеличен выпуск аппаратов ИВЛ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
Читайте подробнее: Промышленность приспособилась к нуждам здравоохранения — Мантуров
Россия в настоящий момент вышла на уровень производства средств тестирования на коронавирус в объёме 200 тыс. тестов в сутки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
Об этом: Мантуров рассказал о выпуске препаратов для инфицированных коронавирусом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Счетной палате и Минпромторгу проработать программу обновления пассажирского транспорта в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.
Об этом: Володин предложил программу обновления пассажирского транспорта в регионах
Ожидания от вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) не оправдались, но выходить из неё теперь смысла нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
Подробности в материале: Явный результат от вступления России в ВТО увидеть трудно — Мантуров
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает увеличить финансирование сельхозмашиностроения для обновления парка сельхозтехники, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.
Читайте также: Володин настаивает на увеличении финансирования сельхозмашиностроения
В результате эпидемии коронавируса многие малые участники рынка розничной торговли серьёзно пострадали, в связи с чем актуализируется вопрос о мерах поддержки этой сферы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
Подробности в материале: Мантуров вернуться к вопросу развития нестационарной мобильной торговли
Госдума может в весеннюю сессию принять закон о стационарной торговле, в нижней палате парламента создается рабочая группа по доработке инициативы ко второму чтению, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.
Об этом: Госдума готовится летом принять закон о стационарной торговле
25 млрд рублей выделят на программу стимулирования спроса на продукцию российской аавтомобильной промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
Читайте подробнее: Мантуров пообещал поддержать инфраструктуру и занятость в автопроме
Оперативные запасы в России в настоящее время могут покрыть потребности экономики на протяжении четырёх недель. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
Читайте также: Мантуров отчитался о запасах продовольствия в регионах России
Благодаря системе сертификации рынок алюминиевых дисков удалось очистить от некачественной продукции, хотя сохраняются определённые проблемы в отношении ввоза из Белоруссии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
Подробности в материале: «Начали хитрить» — Мантуров о проблемах с Белоруссией из-за сертификации