Кострома, 10 июня, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Экс-мэр Костромы, историк Борис Коробов полагает, что предстоящие выборы губернатора Костромской области будут «безальтернативны» по причине отсутствия достойных кандидатов от оппозиции. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Считаю, что выбору будут безальтернативные. Альтернатива конечно будет, но я не вижу людей, которые могли бы противостоять. Достойной оппозиции нет как и в целом по России, так и у нас в области. Будет критика, будет сотрясение воздуха, а больше — ничего.

При этом Коробов отмечает заслуги действующего губернатора Сергея Ситникова:

«Работу губернатора есть чем оценить при всех негативных моментах, присутствующих в нашей области. У него есть опыт, есть решаемые вопросы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Ситников принял решение повторно избираться на пост губернатора Костромской области. Это решение было поддержано президентом России Владимиром Путиным.

Выборы губернатора Костромской области, депутатов областной Думы и Думы города Костромы запланированы на единый день голосования 13 сентября 2020 года.