Кострома, 10 июня, 2020, 10:43 — ИА Регнум. В Костромской области за прошедшие сутки выявили 24 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Лидерами по приросту новых инфицированных по-прежнему остаются Буй, Буйский район и Кострома. На этих территориях статистику заболеваемости за последние 24 часа пополнили 18 человек.

За весь период эпидемии в Костромской области официально зарегистрировано 977 носителей вируса SARS-CoV-2, включая 535 выздоровевших. В «коронавирусных» больницах находятся 75 человек, 3 из них на ИВЛ. Лечение на дому проходят 355 человек.