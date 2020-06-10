Москва, 10 июня, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Известный российский журналист-международник, обозреватель МИА «Россия сегодня» Леонид Свиридов подал в суд на польский правительственный телеканал TVP. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM. Иск предъявлен главному редактору Wiadomości TVP 1 Дануте Холецкой и главному редактору Интерактивного медиацентра Telewizja Polska S.A. Кшиштофу Кубе Суфину. Интересы нашего коллеги представляет адвокат Ярослав Хелстовский.

Личный блог Леонида Свиридова

Истец требует от телеканала опровержения клеветнической информации о том, что он якобы был выслан из Польши в связи с обвинениями в шпионаже. Как говорится в исковом заявлении, эта ложь была повторена в сюжете «Конфедерация благодарит заграницу», который вышел в эфире TVP1 24 мая 2019 года в рамках основного выпуска программы Wiadomości. В нём говорилось, что Свиридова выслали из Польши в 2015 году, обвинив его в «шпионаже».

Напомним, что МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения журналиста вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, Леонид в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

Как подчеркивается в исковом заявлении, важным обстоятельством нарушения ответчиками чести и достоинства истца является программа и время, когда клеветническая информация была распространена. Она прозвучала в так называемый «горячий» предвыборный период, за два дня до выборов в Европарламент, которые в Польше состоялись 26 мая 2019 года. Известно, что аудитория новостных программ значительно возрастает в периоды предвыборных политических дебатов, вызывающих интерес общественности. Следовательно, можно полагать, что «ложная и клеветническая информация об истце дошла до подавляющего большинства лиц, занимающихся в Польше политикой».

Это важно в контексте судебной тяжбы, которую ведет Свиридов за признание того, что он был вынужден покинуть Польшу незаконно и в нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Жалоба журналиста против Польши была принята на рассмотрение Европейским судом по правам человека в Страсбурге под номером 3148/19 и в настоящее время ожидает направления в судейский состав. Поэтому «само собой разумеется», говорится в исковом заявлении к TVP, что распространение информации о том, будто бы Свиридов является «шпионом», стигматизирует истца и подрывает его позиции в преддверии рассмотрения дела в ЕСПЧ.

До сих пор ни один российский журналист не предпринимал попыток требовать от польских СМИ опровержения неправдивой информации через суд.