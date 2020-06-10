Ярославль, 10 июня, 2020, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки 142 человека выздоровели от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. За все время поправились 1 452 жителя Ярославской области. По данным федерального оперштаба новых летальных случаев не зарегистрировано.

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За минувшие сутки в Ярославской области выявлено еще 63 случая коронавирусной инфекции. Суточная статистика заражения снижается вторую неделю. Нарастающим итогом за все время пандемии коронавирусной инфекцией переболело 3844 ярославца.