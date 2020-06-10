Беспартийный костромской губернатор пойдет на выборы от «Единой России»
Кострома, 10 июня, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Решение костромского губернатора Сергея Ситникова сохранить беспартийный статус, но пойти на выборы от «Единой России» абсолютно ожидаемо и разумно. Такое мнение высказал в беседе с ИА REGNUM экс-мэр Костромы Борис Коробов.
Однако, по мнению эксперта, результат избирательной кампании будет зависиьт от действий «команды Ситникова», к которой «есть вопросы».
О выдвижении Сергея Ситникова для участия в выборах губернатора Костромской области от «партии власти» было объявлено 9 июня на заседании президиума генсовета «Единой России». Ранее, 29 мая решение главы региона участвовать в осенних выборах поддержал Владимир Путин. Выборы губернатора, депутатов Костромской областной Думы и Думы города Костромы запланированы на 13 сентября 2020 года.