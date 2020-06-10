Кострома, 10 июня, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Решение костромского губернатора Сергея Ситникова сохранить беспартийный статус, но пойти на выборы от «Единой России» абсолютно ожидаемо и разумно. Такое мнение высказал в беседе с ИА REGNUM экс-мэр Костромы Борис Коробов.

Adm44.ru Сергей Ситников

«Губернатор разумен тем, что не позиционирует себя как часть какой-то партии. Он, как президент, должен представлять свои территории, население, а не только так называемую «партию власти». Тем более, что «партия власти» в нашей области не очень-то уважаема. То, что депутатов от «Единой России» больше (чем от других партий — прим. ИА REGNUM.), это ни о чём не говорит», — заявил Бори Коробов.

Однако, по мнению эксперта, результат избирательной кампании будет зависиьт от действий «команды Ситникова», к которой «есть вопросы».

«Сегодня всё зависит от тех людей, которые будут окружать губернатора. Когда я смотрю на его окружение — оно меня не впечатляет. Не вижу бурления и кипения. Яркой, самобытной команды, как это было раньше, нет. Она (команда — прим. ИА REGNUM) должна быть более конструктивной и позитивной, чтобы мысли, которые реализовываются по инвестициям, по развитию области, были более смелые, понятные, стратегически продвинутые. Если не будет такой команды — любой труд обесценится», считает экс-мэр Костромы.

О выдвижении Сергея Ситникова для участия в выборах губернатора Костромской области от «партии власти» было объявлено 9 июня на заседании президиума генсовета «Единой России». Ранее, 29 мая решение главы региона участвовать в осенних выборах поддержал Владимир Путин. Выборы губернатора, депутатов Костромской областной Думы и Думы города Костромы запланированы на 13 сентября 2020 года.