Калуга, 10 июня, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В Калуге 35-летнему местному жителю судом назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за похищение человека и самоуправство. Об этом 10 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что вечером 9 января 2016 года соучастники осужденного, находясь на улице Октябрьской в Калуге, вытащили из легкового автомобиля мужчину и избили, а затем кинули в багажник машины. Осужденный совместно с подельниками привёз потерпевшего на улицу 2-я Киёвка, где продолжил его избиение, требуя денег, которые потерпевший был должен осужденному. Со слов злоумышленника, сумма долга доставляла 140 тысяч рублей. Не получив от мужчины желаемого ответа, похитители переместили мужчину в гаражный бокс, подвесили на металлическом крюке кран-балки, подняли на высоту и при помощи электропульта управления стали перемещать в воздухе. Не удержавшись, потерпевший упал на пол, получив переломы. Только после этого похитители разрешили мужчине позвонить знакомым, чтобы найти деньги. Заложник смог освободиться лишь после приезда своего друга, который поручился найти деньги.

Судом апелляционной инстанции ранее вынесенный приговор похитителю был оставлен без изменения и вступил в законную силу. По данным следствия, совместно с осужденным в совершении преступлений принимали участие ещё трое мужчин. Уголовное дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, следователем дано поручение сотрудникам уголовного розыска на установление их личностей.