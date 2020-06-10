Чебоксары, 10 июня, 2020, 09:59 — ИА Регнум. В Чувашии значительно растёт количество и сумма «раскрытых» счетов эскроу. По данным показателям республика удерживает первое место среди регионов присутствия Волго-Вятского ГУ (ВВГУ) Банка России. Об этом ИА REGNUM сообщили в национальном банке Чувашии со ссылкой на данные ЦБ РФ.

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По данным банка, количество «раскрытых» счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве в Чувашии в апреле 2020 года выросло в 1,4 раза — до 751 единиц, а их общая сумма — в 1,3 раза, до 1,6 млрд рублей.

В целом в Чувашии количество эскроу-счетов в апреле выросло на 14% — до 2335. Объем средств, размещенных на них, увеличился на 16% — до 5 млрд рублей. По количеству счетов эскроу Чувашия с начала года сохраняет третий результат среди регионов ВВГУ. Ранее отмечалось, что лидерами являются Нижегородская область и Татария.

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По данным банка на 1 мая, банки заключили с застройщиками 34 кредитных договора проектного финансирования на общую сумму 8,3 млрд рублей.

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Напомним, ВВГУ Банка России присутствует в 11 регионах Приволжского федерального округа: Марий Эл, Мордовии, Татарии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской, Кировской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, эскроу представляет собой специальный счёт для безопасного проведения расчётов между покупателем и продавцом. Счёт открывается для каждого зарегистрированного договора долевого участия, и до сдачи дома у стройкомпании нет возможности забрать деньги дольщика со счета. При невыполнении обязательств банк с эскроу-счета возвращает деньги дольщику. Застройщик, в свою очередь, вынужден строить жильё за счёт кредитных или собственных средств.

Напомним, в марте 2020 года отмечалось, что в Чувашии число проблемных объектов долевого строительства выросло с пяти до 12, на завершение строительства необходимо прогнозно 2,38 млрд рублей.

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