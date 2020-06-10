Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 09:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавирусной инфекции отмечается резкий всплеск заболеваемости внебольничной пневмонией, число случаев которой по сравнению с прошлыми годами выросло в 20 раз.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирину Чхинджерию.

Как отметила специалист, в последнее время в городе на Неве отмечается рост числа пациентов с внебольничной пневмонией, что говорит об эпидемической ситуации.

«Показатель заболеваемости внебольничной пневмонией за неделю превышает среднемноголетний в 20 раз. Это свидетельствует об интенсивности эпидемического процесса», — заявила специалист.

Отметим, ранее комитет по здравоохранению Санки-Петербурга признавал, что резкий рост количества внебольничных пневмоний в городе весной 2020 года непосредственно связан с распространением новой коронавирусной инфекции.

О росте заболеваемости внебольничной пневмонией заявлял и губернатор Петербурга Александр Беглов.

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