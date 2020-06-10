Чебоксары, 10 июня, 2020, 08:43 — ИА Регнум. В Чебоксарах в рамках Всемирного дня донора началась акция «Следуй за мной!», инициированная региональным отделением всероссийского общественного объединения «Волонтеры-медики». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.

Rspk.med.cap.ru На станции переливания крови в Чебоксарах

Акция стартовала 8 июня на базе республиканской станции переливания крови в Чебоксарах и продолжается сегодня, 10 июня. Желающие сдать кровь также смогут присоединиться к ней 11 июня и 15 июня. В рамках акции «Следуй за мной!» также работает инфо-точка, где обученные волонтеры-медики рассказывают об основах ответственного донорства, правилах подготовки к донации и о мерах профилактики инфекционных заболеваний.

«Во время пандемии на первый план вышло заболевание COVID-19, оттеснившее все другие. Но нельзя забывать, что пациенты больниц, страдающие от других болезней, продолжают нуждаться в донорской крови ежедневно. Этой акцией мы хотим обратить внимание на проблемы донорства в период пандемии и обеспечить станцию переливания крови ценными запасами», — говорит региональный руководитель направления по популяризации кадрового донорства движения «Волонтеры-медики» Анастасия Капитонова.

Для потенциальных доноров в Чебоксарах будет предоставлена возможность трансфера до пункта сдачи крови и обратно: промокоды на бесплатные поездки на такси выдаются в республиканской станции переливания крови.

Отметим, что в Чебоксарах на республиканской станции переливания крови создаётся постоянный запас компонентов крови для выдачи в медицинские организации. По данным учреждения, за пять месяцев 2020 года заготовлено 1523 литров эритроцитсодержащих компонентов, 2280 литров свежезамороженной плазмы, 3280 доз концентрата тромбоцитов. Кровь сдали 5375 доноров. Напомним, донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в России стартовал недельный марафон донорства крови. В 85 регионах идут лекции, флешмобы и донации с целью популяризации ответственного донорства. В частности, волонтёры-медики сделают упор на кадровое донорство и проводят совместно с Минздравом ежегодную всероссийскую акцию «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».

Напомним, в Чувашии отличившихся волонтёров будут награждать почётной грамотой и нагрудным знаком «За развитие добровольчества (волонтёрства) в Чувашской Республике». Соответствующий указ подписал 8 июня врио главы республики Олег Николаев с учётом «важной роли» волонтёров «в общественном развитии, решении социальных задач».