Иркутск, 10 июня, 2020, 07:53 — ИА Регнум. Жительница ИркутскаЛюдмила Лисицынапоселилась в областном аэропорту. Как сообщает irk.kp.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы аэропорта «Иркутск» Клима Куликова, раньше она приходила ночевать только на зиму, а теперь живёт в зале общего пользования круглый год.

Цитата irk.kp.ru Как для пенсионерки из Иркутска аэропорт стал домом

«Что мы только ни пробовали делать. Писали в соцзащиту, полицию, даже за свой счет предлагали заселить ее в дом престарелых. Она ни в какую не хочет уходить. А без ее личного согласия забрать ее туда не могут», — отмечает сотрудник аэропорта.

Журналисты, которые уже успели пообщаться с Людмилой, отмечают, что на бомжа женщина не похожа: опрятная, чистая, на руке кольцо, часы. Никто не видел, чтобы она у кого-то что-то просила. На вопросы о жилье отвечает уклончиво.

«Одним она говорит, что якобы потеряла жилье еще во время авиакатастрофы, когда на жилые дома упал самолет Ан-124 «Руслан» (трагедия произошла в декабре 1997 года, прим. Ред.). Другим, что отобрали квартиру», — отмечают в аэропорту.

Людмила Лисицына отказывается от помощи органов соцзащиты. Ещё семь лет назад ей предлагали временный приют в «Центре социальной адаптации» в Ангарске. Теперь СМИ решили отыскать её родственников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в соседнем регионе — Забайкалье — в землянке близ кладбища проживала бездомная парализованная женщина. Правая сторона тела горемыки парализована после инсульта, к тому же она не может говорить, а осенью 2019 г. — лишилась стоп из-за обморожения.