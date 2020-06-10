Чебоксары, 10 июня, 2020, 06:23 — ИА Регнум. Проект строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах будет скорректирован по предложению министра транспорта России Евгения Дитриха. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы Чувашии Олега Николаева по итогам обсуждения дорожно-транспортных проектов в режиме ВКС.

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Третье транспортное полукольцо протяженностью более 7 км планируется построить в три этапа, связав три района Чебоксар — северо-западный, юго-западный и новоюжный. Руководитель республики отметил, что трасса «была заложена в проекте ещё во времена Советского Союза, когда планировалось развитие города». В настоящее время завершены инженерные изыскания, «проектно-сметная документация практически готова».

«Мы планируем, что дорога будет шестиполосной. Она пройдет параллельно федеральной трассе М-7 и частично поможет её разгрузить», — сказал Олег Николаев.

На что министр Евгений Дитрих поручил дополнительно проработать ряд вопросов. В частности, проектировать с учетом строительства трассы Европа — Западный Китай и близкого расположения трассы М-7. Также в Минтрансе России предложили на первом этапе построить четырёхполосную дорогу, но с учетом её дальнейшего расширения до шести. Это может означать, что затраты на полукольцо снизятся.

Врио главы Чувашии отметил, что технические параметры дороги будут скорректированы с учетом всех замечаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах продолжают подсчитывать, во сколько обойдётся строительство третьего транспортного полукольца. И каждый раз затраты увеличиваются на миллиарды. Если в октябре 2019 года предварительно стоимость оценивалась в 17 млрд рублей, то в апреле 2020 года — в 20,5 млрд рублей.

Отметим, что на встрече также обсуждался проект реконструкции Чебоксарского аэропорта.

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