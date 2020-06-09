Санкт-Петербург, 9 июня, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга вечером 9 июня начали делиться в социальных сетях фотографиями и видеозаписями затоплений в разных частях города, которые произошли из-за сильного ливня с грозой.

Vk.com/spb_today Несколько улиц города затопило (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»)

«Небольшой дождик с градом накрыл Санкт-Петербург. Сначала температура +32, а на десерт — ливень с градом, чтобы все остыли», — поделился впечатлениями горожанин Игорь К. в одной из социальных сетей.

Другой пользователь сети Дмитрий Д. опубликовал фото града, который выпал на юге города. Судя по нему, в районе Купчино град был с перепелиное яйцо, сбил немало листьев с деревьев, побил стёкла автомобилей и повредил их крыши.

Vk.com/spb_today Крупный град выпал на юге Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»)

Vk.com/spb_today После града многие автомобилисты обнаружили повреждения (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»)

В остальных районах жители наблюдали ливень, от которого некоторые магазины и станции метро подтопило. Так, пассажиры станции «Автово» на первой линии пожаловались на огромную лужу в вестибюле. Сейчас сотрудники метрополитена ее устраняют. А посетители одного из продуктовых магазинов крупной торговой сети засняли, как с потолка льется настоящий водопад.

Из-за того, что ливневая канализация с таким потоком воды не справляется, затопило некоторые улицы. Судя по фото, сейчас сложно переходить дорогу в районе станции метро «Пионерская» и проезжать тоннель на Пироговской набережной.

Заметим, согласно «Яндекс картам», загруженность дорог на 19:30 вторника оценивается в семь баллов. Навигатор предупреждает горожан, что в центре Петербурга затруднено движение и в целом по городу отмечаются многочисленные ДТП.